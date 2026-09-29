«Чип Ганасси Рейсинг» подписала многолетний контракт с Кристианом Лундгором

«Чип Ганасси Рейсинг» подписала многолетний контракт с датским пилотом Кристианом Лундгором. Он будет выступать за команду в серии IndyCar за рулём Honda №9 PNC Bank.

25-летний Лундгор одержал три победы в IndyCar, имеет 16 подиумов и 21 финиш в топ-5 в 87 стартах. В сезоне-2026 он выиграл гонки на дорожной трассе «Индианаполис Мотор Спидвей» и в «Роад Америка», а также занял самое высокое в карьере третье место в чемпионате.

«Рады приветствовать Кристиана в команде «Чип Ганасси Рейсинг». Знаем, что он способен добиться ещё больших успехов в серии NTT INDYCAR SERIES, и с нетерпением ждём возможности помочь ему выйти на новый уровень вместе с командой № 9. Он уже доказал, что способен выигрывать гонки, а гонщики такого калибра появляются на рынке не так часто. На протяжении всей истории одним из наших главных достижений было выявление молодых талантов, помощь им в раскрытии своего потенциала и превращение их в претендентов на чемпионский титул. Мы уверены, что у Кристиана есть всё необходимое, чтобы стать следующим гонщиком, который сможет это сделать», — приводит слова владельца команды Чипа Ганасси пресс-служба.

Лундгор начинал карьеру в картинге и формульных сериях, провёл три сезона в Формуле-2, где одержал несколько побед и завоевал девять подиумов. Он был пилотом симулятора «Альпин» в Формуле-1, а в IndyCar перешёл в 2021 году. Первый подиум он завоевал годом позже, а первую победу — в 2023 году в Торонто, став первым датским гонщиком, выигравшим гонку IndyCar.