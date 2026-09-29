Лэнс Стролл будет получать € 15 млн за сезон по новому контракту с «Астон Мартин» — Лимаше

Канадский гонщик Формулы-1 Лэнс Стролл может увеличить зарплату после продления контракта с «Астон Мартин». По информации французского журналиста и автора ежегодника Business Book GP Марка Лимаше, в сезоне-2027 и сезоне-2028 пилот будет зарабатывать € 15 млн за год.

Ранее Стролл, выступающий за команду своего отца Лоуренса Стролла, получал € 12 млн в год. О возможных условиях нового соглашения Лимаше сообщил в своём аккаунте в социальной сети Х. Официального подтверждения финансовых деталей контракта не поступало.

Во вторник, 29 сентября, команда «Астон Мартин» объявила о продлении контрактов сразу с обоими своими пилотами — Фернандо Алонсо и Лэнсом Строллом.