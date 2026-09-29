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Брэд Кезеловски покинет RFK Racing по окончании сезона NASCAR Cup Series

Брэд Кезеловски покинет RFK Racing по окончании сезона NASCAR Cup Series
Брэд Кезеловски
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Чемпион NASCAR Cup Series 2012 года Брэд Кезеловски объявил об уходе из команды Roush Fenway Keselowski Racing по окончании текущего сезона. Кезеловски также покинет пост спортивного директора RFK Racing и перестанет быть совладельцем команды.

«Я невероятно горд тем, чего мы добились за последние пять лет и благодарен людям, с которыми мне посчастливилось работать, включая Roush Enterprises и Fenway Sports Group. Я не готов завершить карьеру пилота. Хочу ещё многого добиться в этом спорте и с нетерпением жду возможности узнать, что меня ждёт в будущем. Я поделюсь своими планами, когда придёт время», — приводит слова Кезеловски официальный сайт NASCAR.

Брэд Кезеловски дебютировал в NASCAR Cup Series в 2008 году, а своих основных успехов добился в составе Team Penske, в составе которой выступал с 2009-го по 2021-й, одержал 34 победы и стал чемпионом. В 2022-м Кезеловски стал совладельцем команды Roush Fenway Racing, которая сменила название на Roush Fenway Keselowski Racing, а в 2024-м одержал 36-ю победу в карьере.

В 2025 году RFK Racing расширилась до трёх автомобилей, взяв один из чартеров (статус, гарантирующий место на стартовой решётке и увеличенные призовые выплаты) в аренду. В сезоне-2027 команда лишится чартера, поскольку им решила воспользоваться Legacy Motor Club. Несмотря на это, команда намерена сохранить три автомобиля в NASCAR Cup Series, даже если ей не удастся найти третий чартер.

Согласно заявлению команды, с уходом Кезеловски её владельцами вновь станут Roush Enterprises и Fenway Sports Group. Кто заменит Кезеловски в качестве пилота и займёт место спортивного директора — пока не сообщается.

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