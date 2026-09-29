Брэд Кезеловски покинет RFK Racing по окончании сезона NASCAR Cup Series

Чемпион NASCAR Cup Series 2012 года Брэд Кезеловски объявил об уходе из команды Roush Fenway Keselowski Racing по окончании текущего сезона. Кезеловски также покинет пост спортивного директора RFK Racing и перестанет быть совладельцем команды.

«Я невероятно горд тем, чего мы добились за последние пять лет и благодарен людям, с которыми мне посчастливилось работать, включая Roush Enterprises и Fenway Sports Group. Я не готов завершить карьеру пилота. Хочу ещё многого добиться в этом спорте и с нетерпением жду возможности узнать, что меня ждёт в будущем. Я поделюсь своими планами, когда придёт время», — приводит слова Кезеловски официальный сайт NASCAR.

Брэд Кезеловски дебютировал в NASCAR Cup Series в 2008 году, а своих основных успехов добился в составе Team Penske, в составе которой выступал с 2009-го по 2021-й, одержал 34 победы и стал чемпионом. В 2022-м Кезеловски стал совладельцем команды Roush Fenway Racing, которая сменила название на Roush Fenway Keselowski Racing, а в 2024-м одержал 36-ю победу в карьере.

В 2025 году RFK Racing расширилась до трёх автомобилей, взяв один из чартеров (статус, гарантирующий место на стартовой решётке и увеличенные призовые выплаты) в аренду. В сезоне-2027 команда лишится чартера, поскольку им решила воспользоваться Legacy Motor Club. Несмотря на это, команда намерена сохранить три автомобиля в NASCAR Cup Series, даже если ей не удастся найти третий чартер.

Согласно заявлению команды, с уходом Кезеловски её владельцами вновь станут Roush Enterprises и Fenway Sports Group. Кто заменит Кезеловски в качестве пилота и займёт место спортивного директора — пока не сообщается.