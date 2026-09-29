«Может произойти что-то серьёзное». Перес — о необходимости внести изменения в регламент

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес заявил, что разница в мощности между силовыми установками в Формуле-1 может привести к серьёзной аварии.

«Нам нужно разобраться, с чем связана такая разница в управлении энергией, поскольку во время обороны от [Лиама] Лоусона я едва не попал в серьёзную аварию. Разница в использовании электрической мощности между машинами слишком велика. Боюсь, что скоро может произойти что-то серьёзное, если мы не внесём некоторые изменения в регламент», — приводит слова Переса издание Motorsport-Magazine.

Инцидент, о котором говорит Чеко, произошёл на 40-м круге гонки в Баку, когда Лоусон на пути к третьему повороту имел преимущество до 31 км/ч и прошёл мимо Переса. Мексиканец слишком поздно среагировал на атаку и поздно изменил траекторию. Лоусон уклонился и совершил обгон. В той ситуации скорость «Кадиллака» с двигателем «Феррари» на прямой временно перестала расти, тогда как Лоусон, очевидно, активировал режим буста и разогнался до 334 км/ч.