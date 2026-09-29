«Оба платят за свои места». Ryanair пошутил про контракт Стролла с «Астон Мартин»

Ирландский лоукостер Ryanair отреагировал на новость о новом контракте канадского пилота «Астон Мартин» Лэнса Стролла.

«Лэнс Стролл 🤝 пассажиры Ryanair — оба платят за свои места», — написала авиакомпания в своём аккаунте в социальной сети Х.

Лэнс Стролл выступает за «Астон Мартин», принадлежащую его отцу — миллиардеру Лоуренсу Строллу. Ранее команда официально подтвердила: и Стролл, и Фернандо Алонсо проведут в её составе сезон-2027. После 15 этапов сезона-2026 британская команда занимает предпоследнее, 10-е место, в Кубке конструкторов, набрав за прошедшие Гран-при три очка. Все очки команде принёс двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо.

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