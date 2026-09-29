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«Эти машины никуда не годятся». Макс Ферстаппен — о новом поколении болидов Ф-1

«Эти машины никуда не годятся». Макс Ферстаппен — о новом поколении болидов Ф-1
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь раскритиковал новое поколение болидов «Королевских гонок».

«Эти машины никуда не годятся. Теперь всё зависит от батареи, отдачи мощности или её отсутствия. Например, в Монце мы увидели совершенно другую картину, поскольку там ты ограничен возможностями батареи. Да, ты обгоняешь соперника, но он тут же возвращает позицию. Получается игра в йо-йо.

Это обгоны со стороны могут выглядеть зрелищно, но они ненастоящие. Это не гоночная борьба, а нечто совершенно иное и сложное. Надеюсь, в ближайшие годы ситуация улучшится за счёт увеличения мощности двигателя внутреннего сгорания и снижения мощности батареи», — приводит слова Ферстаппена испанское издание Marca.

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