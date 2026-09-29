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Ферстаппен пошутил, что его гоночный инженер Ламбьязе иногда хочет отключить его микрофон

Ферстаппен пошутил, что его гоночный инженер Ламбьязе иногда хочет отключить его микрофон
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен с юмором ответил на вопрос, хотел ли бы он общаться с другими гонщиками по радио во время гонки. Нидерландец отметил, что ему хватает разговоров со своим гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе, который, по словам Ферстаппена, порой сам не прочь отключить звук.

«Нет, наверное, нет! Всё зависит от ситуации, в которой ты находишься. Но я доволен… Думаю, общения с ДжиПи мне вполне достаточно. Хотя, возможно, иногда он и сам хотел бы иметь кнопку отключения звука (смеётся)», — сказал Ферстаппен во время интервью для канала P1 with Matt & Tommy на YouTube.

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