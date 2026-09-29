Эстебан Окон не перейдёт в «Тойоту» в WEC — GPblog

Информация о возможном переходе гонщика Эстебана Окона в «Тойоту» в WEC не подтверждается. Об этом сообщает издание GPblog.

Ранее сообщалось, что француз, покидающий «Хаас» по окончании сезона-2026, может продолжить карьеру в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе японского производителя. Однако, по данным GPblog, состав «Тойоты» в WEC на следующий сезон останется неизменным: за команду продолжат выступать Майк Конвей, Камуи Кобаяси, Ник де Врис, Себастьен Буэми, Брендон Хартли и Рё Хиракава.

Окон надеется получить место в Формуле-1 на сезон-2027, но свободных вариантов практически нет. Единственная команда (помимо «Хааса»), не объявившая состав пилотов, — «Рейсинг Буллз», однако Окон не рассматривается в качестве кандидата.

По данным источника, если француз и получит роль в Формуле-1, то не более чем позицию резервного пилота. Единственная команда, ещё не объявившая, кто займёт такую должность в 2027 году, — «Кадиллак».