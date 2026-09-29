Ферстаппен рассказал, что бы поменял в Формуле-1, чтобы сделать её идеальной

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что изменил бы в регламенте «Королевских гонок», отвечая на вопрос о своём видении идеального чемпионата.

«Что бы я сделал? Поменял бы двигатель. Вернул бы V8. Это уже многое исправило бы, потому что они лучше во всех отношениях: на них приятнее и проще пилотировать. А если нужна батарея без DRS — пусть будет», — приводит слова Ферстаппена испанское издание Marca.

Ферстаппен неоднократно критиковал регламент 2026 года. По его словам, текущие машины слишком сильно зависят от батареи, из-за чего обгоны теряют ценность.

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