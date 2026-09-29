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Макс Ферстаппен рассказал о самом запоминающемся подарке от болельщика

Макс Ферстаппен рассказал о самом запоминающемся подарке от болельщика
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Четырёхкратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал о самом запоминающемся подарке, который он получал от болельщиков.

«Есть подарок, который мне запомнился особенно хорошо. Один ребёнок вручил его мне в Спа. Это была такая маленькая книжка для моей дочки — нажимаешь на кнопку, а она издаёт разные звуки. И ей очень понравилось. Я привёз её домой, дочка [Лили] была в восторге. Листала её, слушала звуки, разглядывала картинки. Мне кажется, этому ребёнку было лет семь-восемь, может, восемь-девять. Настолько внимательным [оказался ребёнок] — подарить такое», — рассказал Ферстаппен в подкасте P1 with Matt & Tommy.

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