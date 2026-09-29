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Колапинто начал тренировки на симуляторе «Альпин» в пять утра после аварии в Баку — GPblog

Колапинто начал тренировки на симуляторе «Альпин» в пять утра после аварии в Баку — GPblog
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто отправился на базу команды в Энстоуне сразу после Гран-при Азербайджана, чтобы подготовиться к следующему этапу Формулы-1 в Малайзии. Аргентинец приступил к работе на симуляторе в пять часов утра — такой график команда специально составила, чтобы помочь гонщику адаптироваться к разнице во времени. Об этом сообщает издание GPblog.

«Для меня это будет первый опыт на «Сепанге». Я много слышал об этой трассе и видел её по телевизору, когда рос и смотрел Формулу-1. Особенно выделяются условия: там очень жарко и влажно, а вероятность дождя всегда высока», — приводит слова Колапинто издание.

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