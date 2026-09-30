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Макс Ферстаппен назвал свой лучший обгон в Формуле-1

Макс Ферстаппен назвал свой лучший обгон в Формуле-1
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 и пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о своём любимом обгоне в карьере.

Интервьюер. Если бы тебе пришлось выбрать один, какой обгон за всю карьеру тебе запомнился больше всего?

Ферстаппен. Боже мой!

Интервьюер. Их было немало.

Ферстаппен. Да, выбрать один очень сложно. Наверное, первым на ум приходит обгон после старта в Имоле [в 2025 году].

Интервьюер. Да, это было круто.

Ферстаппен. Думаю, никто не ожидал такого манёвра. Мне больше всего запоминаются именно такие обгоны — совершенно неожиданные.

Интервьюер. А ты сам ожидал, что так получится?

Ферстаппен. Нет, потому что тогда я не знал, что Оскар [Пиастри] начинает тормозить раньше. Поэтому я просто решил: «Ладно, сейчас попробую». И пошёл до конца, — рассказал Макс в интервью для P1 with Matt & Tommy.

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