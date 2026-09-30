Макс Ферстаппен ответил, начал ли он гоняться осторожнее после рождения дочери

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, изменилось ли его отношение к гонкам после рождения дочери, как появление ребёнка повлияло на его жизнь за пределами трассы.

Интервьюер. Изменилось ли что-нибудь в твоём пилотировании? У меня тоже родилась дочь, и мне кажется, что появление ребёнка полностью меняет восприятие жизни и понимание того, что действительно важно. Повлияло ли это как-то на твой подход к гонкам?

Макс. Когда я надеваю шлем, приезжаю на трассу и выхожу на старт, ничего не меняется. Я понимаю, что опасно, а что нет. К тому же иногда далеко не всё зависит от тебя, верно? Но я знаю, что могу делать, а чего не могу. Когда я пытаюсь совершить обгон, я не думаю о дочери — я просто стараюсь опередить соперника (смеются). Но, конечно, за пределами трассы для меня главное — проводить больше времени дома и быть рядом с семьёй, — рассказал Ферстаппен в интервью для P1 with Matt & Tommy.