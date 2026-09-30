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Инсайдер назвал зарплату Алонсо по новому контракту с «Астон Мартин»

Инсайдер назвал зарплату Алонсо по новому контракту с «Астон Мартин»
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45-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», по новому контракту с коллективом получит € 38 млн, о чём сообщил французский журналист, инсайдер и автор ежегодника Business Book GP Марк Лимаше.

«Я слышал, что Фернандо Алонсо заработает € 38 млн в 2027 году по контракту с командой «Астон Мартин».

Двукратный чемпион мира заработает € 30 млн в 2026 году. У Алонсо есть опцион на 2028 год, который, как ожидается, будет активирован в июле 2027 года», — написал Лимаше в социальной сети Х.

В британском коллективе во вторник, 29 сентября, объявили о продлении контрактов с Алонсо и Лэнсом Строллом на сезон-2027.

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