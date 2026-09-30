«Мерседес» представил ливрею к Гран-при Бахрейна в Малайзии

Команда Формулы-1 «Мерседес» представила специальную ливрею к предстоящему Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт с 2 по 4 октября.

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

Фото: Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team

После 15 этапов в сезоне-2026 «Мерседес» располагается на первой строчке в Кубке конструкторов. Пилот команды итальянец Андреа Кими Антонелли возглавляет личный зачёт пилотов. Его напарник британец Джордж Расселл занимает промежуточное второе место.

Напомним, Гран-при Бахрейна был перенесён в Малайзию из-за внешнеполитических проблем на Ближнем Востоке. Также в настоящий момент находится под вопросом проведение этапов в Катаре и Абу-Даби.

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