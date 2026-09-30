«Не знаешь его полного потенциала». Антонелли — о навыках Ферстаппена

Итальянский гонщик Формулы-1 Андреа Кими Антонелли («Мерседес») высказался о четырёхкратном чемпионе Максе Ферстаппене («Ред Булл»).

«У Макса действительно невероятное видение во время гонки — как расположить машину. Например, в Мадриде, во второй шикане, когда я попытался пойти по внешней стороне от Ландо [Норриса], а затем отступил и пропустил его, моей ошибкой было пропустить его сразу, потому что я знал, что Макс идёт по внешней в том повороте. Он увидел возможность и пошёл на неё.

Это всегда завораживает, потому что за очень короткое время он может хорошо прочитать ситуацию и всегда, в таком сценарии, найти лазейку, чтобы занять позицию. Наблюдая за ним так близко на трассе, всегда можно заметить ещё один его навык — то, как хорошо он может переворачивать ситуации, даже когда они выглядят неважно. Я помню Монако в этом году в третьей практике; они [«Ред Булл»] выглядели довольно далеко позади, а затем в квалификации он почти взял поул.

С Максом здорово то, что иногда это ещё и неизвестность, особенно в свободных заездах; ты на самом деле не знаешь его полного потенциала. Но когда это важно, он всегда находит что-то большее, и это действительно завораживающе наблюдать», — приводит слова Антонелли RacingNews365.