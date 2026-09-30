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Эстебан Окон покинет «Хаас» по окончании сезона-2026

Эстебан Окон покинет «Хаас» по окончании сезона-2026
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Пилот «Хааса» Эстебан Окон покинет команду по окончании сезона-2026. Об этом француз сообщил в социальных сетях.

Эстебану Окону 28 лет. Французский гонщик дебютировал в Формуле-1 в 2016 году за команду «Мэйнор». Впоследствии выступал за «Форс-Индию» и «Альпин». С «Хаас» провёл два сезона. Наилучший результат в карьере показал в 2017 и 2022 годах, став восьмым в чемпионате.

После 15 этапов в сезоне-2026 Окон располагается на 16-м месте в личном зачёте пилотов. Его напарник британец Оливер Берман — 13-й.

Ранее стало известно, что Окон не перейдёт в «Тойоту» в WEC после окончания выступлений за «Хаас».

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