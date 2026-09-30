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Эстебан Окон опубликовал заявление в связи с предстоящим уходом из «Хааса»

Эстебан Окон опубликовал заявление в связи с предстоящим уходом из «Хааса»
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Пилот «Хааса» француз Эстебан Окон прокомментировал новость о своём уходе из команды по окончании сезона-2026.

«Моё время с «Хаасом» завершится по окончании сезона-2026. Я покидаю этот проект с высоко поднятой головой и гордостью за свои выступления, не всегда проходившие в простых условиях, по не зависящим от меня факторам.

Сейчас я сосредоточен на предстоящем гоночном уикенде. И я продолжу усердно работать с командой, выжимать максимум из каждой возможности и машины. В сезоне осталось ещё много гонок, и я, как и всегда, буду отдавать всего себя за рулём ради себя и команды.

Я по-прежнему мотивирован. И по-прежнему голоден до побед. Это совершенно точно не конец моей карьеры», — написал Окон в социальной сети X (ранее Twitter).

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