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Мекис оценил работу Хаджара в сезоне-2026

Мекис оценил работу Хаджара в сезоне-2026
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис оценил работу Исака Хаджара в сезоне-2026.

«После этой гонки [в Баку] вы можете заметить именно на те детали, которые позволяют гораздо лучше понять правильную картину. Это показывает, насколько умно парень ведёт гонку и сколько мыслительных способностей он развивает, находясь в машине, а также сколько эмоционального контроля ему удаётся сохранять.

Тут целое множество индикаторов шагов, которые он сделал во всех этих областях, вдобавок к тому, что он выдаёт больше скорости. Так что именно эта траектория впечатляет нас каждый день с тех пор, как он присоединился к команде, и, вероятно, ещё с прошлого года. И именно поэтому мы хотим дать ему наилучшую возможную среду для продолжения развития, потому что этот шаг был поистине впечатляющим», — приводит слова Мекиса RacingNews365.

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