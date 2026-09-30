Глава «Хааса» Комацу прокомментировал новость об уходе Окона из команды

Глава «Хааса» Аяо Комацу прокомментировал новость об уходе из команды француза Эстебана Окона по окончании сезона-2026.

«Хотел бы поблагодарить Эстебана за всё, что он привнёс команду с тех пор, как присоединился к нам в 2025 году. Его профессионализм и самоотдача внесли большой вклад в рост нашей организации. В этом году мы вместе бились над сменой регламента, и опыт Эстебана и отклик сыграли важную роль в развитии VF-26 по ходу сезона. Впереди ещё немало гонок, и вплоть до заключительного заезда нашим приоритетом по-прежнему остаётся слаженная работа ради максимальной реализации каждой возможности», — приводит слова Комацу пресс-служба «Хааса».