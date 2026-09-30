Алонсо рассказал, как прокатился на одном карте вместе с двухмесячным сыном

45-летний испанский гонщик, двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», рассказал о поездке на карте вместе со своим сыном Леонардом.

— Думаю, сейчас мой сын всем доволен. Пока это очень улыбчивый ребёнок, и, честно говоря, это нечто. Когда я дома, в те немногие моменты, что я там, это компенсирует все профессиональные трудности, которые мы переживаем. Личная жизнь — это 10 из 10 в этом году, и в следующем году я хочу разделить с ним немного больше — трассы, путешествия по миру, делать много фото, потому что, когда я уйду из Формулы-1, ясно, что я не буду ездить в 24 страны каждый год.

— Когда гонщик в MotoGP или в Формуле-1 становится отцом, то заметно, что он немного убирает ногу с газа. В твоём случае, похоже, это тебя пока не сильно затрагивает, нет?

— Нет, нет, нет, совсем нет, совсем нет. Мы даже уже прокатились вместе на одном карте. Ему было два месяца, я прокатил его один круг, держа на руках.

— Ему понравилось, да?

— Э… Ничего. Ну, он ехал молча. Но, по крайней мере, он почувствовал ветер в лицо (смеётся), — сказал Алонсо на YouTube-канале El Larguero.