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«Если возникает это чувство, нужно оставаться». Алонсо объяснил решение продолжить карьеру

«Если возникает это чувство, нужно оставаться». Алонсо объяснил решение продолжить карьеру
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Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» 45-летний испанец Фернандо Алонсо объяснил решение продолжить карьеру в Формуле-1.

«В конечном итоге мне потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, как лучше всего поступить в следующем году. Было понятно, что я продолжу гоняться. Мне просто нужно было решить, в какой серии.

Формула-1 по-прежнему манит меня. Она по-прежнему дарит мне волнение. Я не чувствую, что срок пришёл. Если бы в следующем году я смотрел Гран-при дома, то чувствовал бы, что должен быть на трассе и действовать иначе, чем вот тот пилот. Если у вас возникает это чувство, естественным решением будет остаться в гонках, потому что я бы не смог спокойно их смотреть», — приводит слова Алонсо Cadena Ser.

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