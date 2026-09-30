Вольф высказался об обновлении «Мерседеса» перед этапом в Малайзии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался об обновлении коллектива в преддверии Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Этот уикенд имеет для нас особое значение из-за наших давних отношений с Petronas. Замечательно видеть, как Формула-1 возвращается в «Сепанг», и мы также должны отметить усилия, вложенные в проведение этого Гран-при. Это потребовало тесного сотрудничества между Малайзией и Бахрейном, и это заслуживает признания. Однако, как только машины выезжают на трассу, наш фокус сосредоточен на предстоящей работе. «Сепанг» — требовательная трасса, которая задаёт вопросы машине по всем статьям. Нужна производительность в скоростных поворотах, хорошее сцепление, сильное управление шинами и стабильность в жарких, сложных условиях. Это один из самых полных тестов в календаре.

В эти выходные мы привозим пакет обновлений, и это важный шаг для нас. На более показательных трассах в последних гонках мы были не там, где хотим быть. Монца и Баку представляли уникальные вызовы, но на более традиционных трассах мы не боролись за поул-позицию. Мы это знаем и усердно работаем, чтобы это изменить. Обновление, надеюсь, станет ещё одним шагом вперёд, но в Формуле-1 нет гарантий. Секундомер всегда является окончательным судьёй. Наш фокус — быстро понять этот пакет», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.