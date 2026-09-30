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ФИА объявила тепловую опасность на Гран-при Бахрейна в Малайзии

ФИА объявила тепловую опасность на Гран-при Бахрейна в Малайзии
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Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Руи Маркес объявил о тепловой опасности на 16-м этапе сезона-2026 Гран-при Бахрейна, который пройдёт в Малайзии из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.

Согласно уведомлению гоночного директора ФИА Руя Маркеша, в соответствии со статьёй B1.5.10 спортивного регламента, официальная метеослужба прогнозирует, что тепловой индекс (Heat Index) в какой-то момент во время гонки превысит 31,0 °C.

Пилоты снова должны будут решить, надевать ли им охлаждающий жилет или размещать в болидах балласт в случае отказа от дополнительной охлаждающей системы.

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