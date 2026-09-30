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Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна в Малайзии

Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна в Малайзии
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт с 2 по 4 октября.

«Трасса в Малайзии увлекательная, здорово вернуться сюда. В последний раз мы выступали здесь в 2017 году, и тогда я выиграл свой второй Гран-при, так что у меня много хороших воспоминаний. Теперь же мы сможем увидеть, как на этой трассе покажут себя машины нового поколения. Она довольно сложная, но интересная, с сочетанием высокоскоростных прямых и острых «шпилек». Погода обещает быть непредсказуемой, будет интересно узнать, как сложится неделя», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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