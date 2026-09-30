15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо назвал главную причину, по которой задумывался о завершении карьеры

Фернандо Алонсо назвал главную причину, по которой задумывался о завершении карьеры
Комментарии

Двукратный чемпион мира пилот «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо признался, что задумывался о завершении карьеры по ходу нынешнего сезона.

«Главной проблемой, над которой я думал, стали новые правила. Правда заключается в том, что новыми машинами не так уж и весело управлять. Электрическая составляющая играет большую роль сейчас, и мы потеряли прилив адреналина от того, что выжимаем из машины максимум.

Сейчас мы редко доводим машину до предела, а это в каком-то смысле антипилотирование. В определённый момент ты к этому привыкаешь. Нам нужно прибавлять как команде. Когда вы конкурентоспособны, то и удовольствия от гонок получаете больше», — приводит слова Алонсо Cadena Ser.

Материалы по теме
«Если возникает это чувство, нужно оставаться». Алонсо объяснил решение продолжить карьеру
Комментарии