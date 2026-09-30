Расселл назвал главный приоритет в титульной гонке сезона-2026

Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о борьбе за титул в сезоне-2026.

«Я буду продолжать бороться в каждой гонке, пока это математически возможно, но это не меняет того, как я выполняю свою работу. И, очевидно, сейчас есть огромная разница в очках, но сейчас это даже не рассматривается по-настоящему. Просто отличный темп — главный приоритет.

Я не думаю, что раньше оказывал на себя какое-то давление с точки зрения чемпионата. Я оказывал давление на себя с точки зрения производительности. Я нахожусь в этом положении в чемпионате, потому что моя производительность была недостаточно сильной.

Так что уже какое-то время давление исходит от попыток улучшить производительность, а не от мыслей о том, что мне нужно бороться за чемпионат, потому что бороться за чемпионат можно только тогда, когда у тебя есть производительность», — приводит слова Расселла RacingNews365.