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Расселл назвал главный приоритет в титульной гонке сезона-2026

Расселл назвал главный приоритет в титульной гонке сезона-2026
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Британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл («Мерседес») высказался о борьбе за титул в сезоне-2026.

«Я буду продолжать бороться в каждой гонке, пока это математически возможно, но это не меняет того, как я выполняю свою работу. И, очевидно, сейчас есть огромная разница в очках, но сейчас это даже не рассматривается по-настоящему. Просто отличный темп — главный приоритет.

Я не думаю, что раньше оказывал на себя какое-то давление с точки зрения чемпионата. Я оказывал давление на себя с точки зрения производительности. Я нахожусь в этом положении в чемпионате, потому что моя производительность была недостаточно сильной.

Так что уже какое-то время давление исходит от попыток улучшить производительность, а не от мыслей о том, что мне нужно бороться за чемпионат, потому что бороться за чемпионат можно только тогда, когда у тебя есть производительность», — приводит слова Расселла RacingNews365.

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