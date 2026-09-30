«Беспокойство среди команд-соперниц». Эксперт — об обновлении «Мерседеса» в Малайзии

Технический эксперт Паоло Филизетти высказался об обновлении машины, которое команда Формулы-1 «Мерседес» привезёт на Гран-при Бахрейна в Малайзии.

«Зловещее обновление «Мерседеса» вызывает беспокойство среди команд-соперниц в Ф-1. «Мерседес» привозит значительное аэродинамическое обновление для W17 на Гран-при Бахрейна в Малайзии. Это эволюция, которая, как понимается, вызывает некоторое беспокойство среди команд-соперниц — не столько из-за масштаба самого пакета, сколько из-за того, что он может означать для преимущества «Мерседеса» над пелотоном, особенно с учётом того, что обновление силовой установки ещё впереди.

Источники, близкие к проекту, указывают, что обновление W17 разработано для создания большей нагрузки через кузов машины, делая её ещё более конкурентоспособной в поворотах, чем она уже является на прямых. По ходу сезона стало ясно, насколько производительность силовой установки позволила W17 доминировать на самых быстрых участках круга без реального сопротивления, особенно на длинных прямых, что Баку в очередной раз подтвердил благодаря почти безупречному управлению энергией.

В начале года W17 доминировала почти везде. Но с приходом европейских этапов стало очевидно, что извилистые трассы с большим количеством медленных поворотов представляют собой наименее благоприятные условия для машины. На тех участках эталонной машиной была Ferrari SF-26. Этот сдвиг в конкурентной картине по ходу сезона убедил техническую команду «Мерседеса» в Брэкли отказаться от крупных изменений машины, чтобы не нарушить её общий баланс.

Решение представить запланированное обновление на этап в «Сепанге» вместо этого призвано заложить основу для машины следующего года. Изменения, сосредоточенные в основном вокруг днища, формы боковых понтонов и элементов крыла, направлены прежде всего на увеличение нагрузки, создаваемой днищем, без ущерба для эффективности W17 на прямых. Ожидание среди инженеров-соперников увидеть масштаб пакета для «Сепанга» велико», — написал Филизетти в колонке для RacingNews365.