«Заслуженно лидирует в чемпионате. Кими сильно повзрослел за зиму». Феттель — об Антонелли

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель с восхищением высказался насчёт выступления 20-летнего пилота «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в сезоне-2026, отметив особенно то, как он смог адаптироваться к чемпионату уже в своём втором сезоне.

«Антонелли заслуженно лидирует в чемпионате. Нельзя сказать, что у него было невесть сколько удачливых гонок. Не думаю, что можно найти так много слов, чтобы описать его форму и силу в этом году, особенно после первого сезона, который в целом был неплохим для Кими. Впрочем, это то, чего и ожидаешь, когда человек приходит в Формулу-1 в 18 лет: есть огромное множество совершенно иных аспектов.

И управлять машиной — возможно, самая простая часть. Потом нужно научиться работать с командой, выстраивать отношения с таким большим коллективом инженеров и справляться с бесконечными возможностями, которые предлагает Формула-1. Поэтому есть значительный период адаптации. В этом году Кими показал внезапный скачок в прогрессе: казалось, он сильно повзрослел за зимний перерыв. Очевидно, машина стала более конкурентоспособной, однако наблюдать за его выступлением — не только в сравнении с Джорджем, но и в том, как он справлялся с давлением и различными ситуациями, — было действительно увлекательно», — приводит слова Феттеля портал FormulaPassion.