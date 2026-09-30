15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ожидали большего». Феттель оценил выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана

«Ожидали большего». Феттель оценил выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель поделился мнением насчёт выступления 20-летнего пилота команды «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана. По итогам гонки представитель Италии финишировал пятым.

Формула-1 2026. Этап 15, Баку, Азербайджан
Гран-при Азербайджана. Гонка (51 круг, 306.049 км)
26 сентября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:38:02.143
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.196
3
Исак Хаджар
Red Bull
+10.704

«В Баку, как мне кажется, он сохранил спокойствие. После ошибки в квалификации он сумел реабилитироваться, хотя, возможно, мы ожидали от него большего, думая, что отыгрываться в пелотоне будет немного легче. С другой стороны, это было видно и в финальной борьбе между Джорджем и Максом: отрывы были гораздо меньше, чем ожидалось после свободных заездов», — приводит слова Феттеля портал FormulaPassion.

Материалы по теме
Как Антонелли рванул к титулу Ф-1 после слабого первого сезона? Раскрываем секреты Кими
Как Антонелли рванул к титулу Ф-1 после слабого первого сезона? Раскрываем секреты Кими