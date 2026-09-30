«Ожидали большего». Феттель оценил выступление Антонелли на Гран-при Азербайджана

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель поделился мнением насчёт выступления 20-летнего пилота команды «Мерседес» итальянца Андреа Кими Антонелли на Гран-при Азербайджана. По итогам гонки представитель Италии финишировал пятым.

«В Баку, как мне кажется, он сохранил спокойствие. После ошибки в квалификации он сумел реабилитироваться, хотя, возможно, мы ожидали от него большего, думая, что отыгрываться в пелотоне будет немного легче. С другой стороны, это было видно и в финальной борьбе между Джорджем и Максом: отрывы были гораздо меньше, чем ожидалось после свободных заездов», — приводит слова Феттеля портал FormulaPassion.