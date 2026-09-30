Ральф Шумахер раскритиковал Хорнера за слова о желании возглавить «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт немец Ральф Шумахер раскритиковал бывшего руководителя команды Ф-1 «Ред Булл» британца Кристиана Хорнера за слова о желании стать главой итальянского коллектива «Феррари».

«Рисоваться подобным образом уже само по себе достаточно неловко. Если бы между Хорнером и «Феррари» существовал обоснованный взаимный интерес, я вовсе не думаю, что переговоры велись бы таким образом, уж точно их не выносили бы в публичное поле. Совершенно не понимаю, почему Хорнер поступил так. Мне это кажется действием некомпетентного человека», — приводит слова Шумахера портал FormulaPassion.