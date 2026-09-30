Бриаторе раскрыл, в каком случае Антонелли может не стать чемпионом Ф-1 в этом сезоне

Исполнительный советник «Альпин» Флавио Бриаторе раскрыл, в каком случае 20-летний пилот немецкой команды «Мерседес» Андреа Кими Антонелли может не стать чемпионом Формулы-1 в этом сезоне, отметив его прогресс после зимнего перерыва.

— Кто-нибудь сможет победить Кими в этом году?

— Нет. Только сам Кими может уступить титул. Он невероятно повзрослел и стабилен. При этом Антонелли способен положить начало новой эпохе. Тото Вольф проделал с ним фантастическую работу, но для этого нужен хороший исходный материал, а у Антонелли он превосходный, — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.