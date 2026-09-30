Флавио Бриаторе ответил, готов ли возглавить «Феррари»

Исполнительный советник французского коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, почему отказался бы от предложения руководства итальянской команды «Феррари» возглавить «Скудерию».

«Уже слишком поздно. Хотя «Феррари» — это то место, где все хотят быть. Но я никогда не был близок к Маранелло, всегда был по другую сторону баррикад. Есть ли у меня рецепт успеха для «Феррари»? Рецепты создаются, когда знаешь пациента. Нужно понимать болезнь, чтобы попытаться вмешаться. При этом работу Вассёра следует уважать, ошибки случаются в каждой команде», — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.