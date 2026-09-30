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Флавио Бриаторе ответил, готов ли возглавить «Феррари»

Флавио Бриаторе ответил, готов ли возглавить «Феррари»
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Исполнительный советник французского коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе рассказал, почему отказался бы от предложения руководства итальянской команды «Феррари» возглавить «Скудерию».

«Уже слишком поздно. Хотя «Феррари» — это то место, где все хотят быть. Но я никогда не был близок к Маранелло, всегда был по другую сторону баррикад. Есть ли у меня рецепт успеха для «Феррари»? Рецепты создаются, когда знаешь пациента. Нужно понимать болезнь, чтобы попытаться вмешаться. При этом работу Вассёра следует уважать, ошибки случаются в каждой команде», — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.

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