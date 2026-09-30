Флавио Бриаторе назвал ориентировочную стоимость команды Формулы-1

Исполнительный советник французского коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, сколько в настоящий момент составляет ориентировочная стоимость какой-либо команды в Формуле-1.

— Раз уж зашла речь о бизнесе: многие хотят войти в мир Формулы-1. Оценочная стоимость команды здесь составляет примерно $ 3 млрд. Верно?

— Да. Спрос и предложение реагируют на такие суммы. На самом деле, есть люди, готовые потратить гораздо большие деньги на покупку команды. А $ 3 млрд — это минимум [который могут предложить за покупку коллектива], — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.

Ранее Бриаторе раскрыл, в каком случае Антонелли может не стать чемпионом Ф-1 в этом сезоне.