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Флавио Бриаторе назвал ориентировочную стоимость команды Формулы-1

Флавио Бриаторе назвал ориентировочную стоимость команды Формулы-1
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Исполнительный советник французского коллектива «Альпин» Флавио Бриаторе сообщил, сколько в настоящий момент составляет ориентировочная стоимость какой-либо команды в Формуле-1.

— Раз уж зашла речь о бизнесе: многие хотят войти в мир Формулы-1. Оценочная стоимость команды здесь составляет примерно $ 3 млрд. Верно?
— Да. Спрос и предложение реагируют на такие суммы. На самом деле, есть люди, готовые потратить гораздо большие деньги на покупку команды. А $ 3 млрд — это минимум [который могут предложить за покупку коллектива], — приводит слова Бриаторе издание Corriere della Sera.

Ранее Бриаторе раскрыл, в каком случае Антонелли может не стать чемпионом Ф-1 в этом сезоне.

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