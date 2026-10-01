Феттель не исключил возвращения в Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель не исключил возвращения в паддок Ф-1 в будущем.

«Очевидно, сейчас у меня нет активной роли в Ф-1, хотя очень внимательно слежу за тем, что происходит, и мне небезразлично будущее спорта. Особенно цель по достижению нулевых выбросов к 2030 году или новые правила. Я всегда открыт к тому, что появится на горизонте, возможно, к какой-то роли в будущем, но не стремлюсь к этому слишком активно. Не веду переговоров с командами или отдельными людьми, а слежу со стороны с огромной радостью и удовольствием.

Однако, очевидно, темы, которые занимали мою голову в последние годы активной карьеры, всё ещё очень даже актуальны. То есть темы устойчивого развития, будущего — не только для меня, для моих детей, но и для всех нас и будущего спорта. Именно там всё замыкается, и проекты, которые я воплощал, — некоторые из них можно увидеть на трассе, другие менее заметны, — я очень много думаю об идеях, которые у меня есть относительно того, что может быть дальше», — приводит слова Феттель портал Crash.net.