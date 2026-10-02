15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии— 2026: пятничные практики, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: пятничные практики, онлайн-трансляция
Комментарии

Сегодня, 2 октября, в Куала-Лумпуре (Малайзия) состоятся две тренировки 16-го этапа Формулы-1 в сезоне-2026 на трассе «Сепанг». Первая сессия начнётся в 7:30 мск, вторая — в 11:00.

«Чемпионат» проведёт текстовые онлайн-трансляции свободных практик.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 1
02 октября 2026, пятница. 07:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:37.520
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.383
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.783

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 2
02 октября 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:37.528
2
Исак Хаджар
Red Bull
+0.099
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.137

После 15 этапов личный зачёт пилотов уверенно возглавляет итальянец Андреа Кими Антонелли из «Мерседеса». На втором месте располагается его напарник британец Джордж Расселл. Замыкает тройку сильнейших семикратный чемпион британец Льюис Хэмилтон, представляющий «Феррари».

Материалы по теме