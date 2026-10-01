Макс Ферстаппен вернётся за руль Mercedes GT3 в Портимане

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен вновь сядет за руль Mercedes-AMG GT3 после нескольких месяцев перерыва в гонках на выносливость. Нидерландец примет участие в заключительном этапе сезона GT World Challenge Europe. Об этом он сообщил на пресс-конференции перед Гран-при Бахрейна в Малайзии.

Трёхчасовая гонка пройдёт 18 октября в Портимане. Ферстаппен выступит за собственную команду Verstappen Racing, однако напарник ещё не объявлен. Основные пилоты коллектива Даниэль Хункаделья и Жюль Гунон не смогут принять участие в заезде из-за совпадения этапа с гонкой WEC в Барселоне, где оба выступают за команды в классе гиперкаров.

Гонка в Португалии станет для Ферстаппена частью серии из семи гоночных уикендов подряд. Следующие свободные выходные у пилота запланированы на 14-15 ноября.