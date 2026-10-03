Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

В субботу, 3 октября, на международном автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре, Малайзия, состоится третья свободная практика 16-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Сессия стартует в 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию практики, доступную в Матч-центре.

Онлайн-трансляция субботней практики Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.

Малайзия принимает Гран-при Бахрейна в необычных обстоятельствах: «Сахир» не смог провести этап в запланированные сроки. Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти на трассе в Сахире 12 апреля, как и с 2004 года (за исключением 2011-го), составив двойной этап с Саудовской Аравией на следующей неделе.

Однако в феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана, и последовавшая война привела к серьёзным перебоям в транспортном сообщении на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В связи с этим Формула-1 перенесла Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, но не отменила их окончательно, заявив, что они «не могут состояться в первоначальные сроки».