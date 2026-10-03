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Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: субботняя практика, онлайн-трансляция
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В субботу, 3 октября, на международном автодроме «Сепанг» в Куала-Лумпуре, Малайзия, состоится третья свободная практика 16-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Сессия стартует в 7:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию практики, доступную в Матч-центре.

Онлайн-трансляция субботней практики Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Свободная практика 3
03 октября 2026, суббота. 07:30 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:36.302
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.278
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.558

Малайзия принимает Гран-при Бахрейна в необычных обстоятельствах: «Сахир» не смог провести этап в запланированные сроки. Изначально Гран-при Бахрейна должен был пройти на трассе в Сахире 12 апреля, как и с 2004 года (за исключением 2011-го), составив двойной этап с Саудовской Аравией на следующей неделе.

Однако в феврале США и Израиль начали военную операцию против Ирана, и последовавшая война привела к серьёзным перебоям в транспортном сообщении на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. В связи с этим Формула-1 перенесла Гран-при Бахрейна и Саудовской Аравии, но не отменила их окончательно, заявив, что они «не могут состояться в первоначальные сроки».

Читать далее:
Расписание трансляций Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026
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