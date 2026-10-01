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Франко Колапинто ответил на слухи, что его могли снять с этапа в Малайзии

Франко Колапинто ответил на слухи, что его могли снять с этапа в Малайзии
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Пилот «Альпин» Франко Колапинто заявил, что обсуждения его возможного отстранения от Гран-при Бахрейна в Малайзии не соответствовали действительности.

«Не сказал бы. Я сразу вернулся на базу команды, чтобы начать подготовку к гонке в Малайзии. В этом плане ничего не изменилось, как и в нашей работе над будущим.

Конечно, Флавио [Бриаторе] был зол, как и все остальные в команде. Оказаться в такой ситуации неприятно, а быть её виновником — ещё хуже. Это последнее, чего хочет любая команда. Весь уикенд мы с Пьером [Гасли] отлично взаимодействовали как напарники, поэтому очень жаль, что всё закончилось такой ошибкой.

Это произошло совершенно непреднамеренно, надеюсь, что все это понимают. Я просто заблокировал колёса. Когда нажимаешь на тормоз и колёса блокируются, ты теряешь контроль над машиной. Крайне прискорбно, что в результате я выбил из гонки своего напарника Пьера, а также Ландо [Норриса]. Мне очень жаль. Но в первую очередь я хочу извиниться перед Пьером — мы находились в отличной ситуации, а произошедшее повлияло на всю команду, конечно, расстроило всех. Теперь я уже ничего не могу изменить. Хотел бы иметь такую возможность, но мне остаётся лишь сказать, что я очень сожалею.

Такова реальность. Я сразу после инцидента почувствовал себя ужасно. Это крайне неприятная ситуация. Но внутри команды мы всё уладили. Коллектив поддержал меня, все были готовы довольно быстро двигаться дальше. Я с воодушевлением смотрю в будущее и рад, что уже в эти выходные нас ждёт новая гонка», — приводит слова Колапинто издание RacingNews365.

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