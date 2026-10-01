«Я заслуживаю быть в Формуле-1». Окон — о расторжении контракта с «Хаасом»

Французский пилот Эстебан Окон, выступающий за «Хаас», прокомментировал свой уход из американской команды по окончании сезона-2026.

«Это расстраивает, потому что так быть не должно. Не собираюсь вдаваться в подробности того, что происходило в прошлом. Я смотрю вперёд, думаю о будущем. Именно это сейчас важно.

Заслуживаю быть здесь. Много работал ради этого. С тех пор как я присоединился к команде, нам удалось на очень раннем этапе выявить все эти проблемы, и это пошло на пользу всем.

Не думаю, что заслуживаю подобного отношения в будущем. Но в Формуле-1 постоянно появляются новые возможности, именно на них я сосредоточен. Смотрю вперёд, а не оглядываюсь на прошлое», — приводит слова Окона издание RacingNews365.