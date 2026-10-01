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Арвид Линдблад будет стартовать с конца решётки на Гран-при Бахрейна в Малайзии

Арвид Линдблад будет стартовать с конца решётки на Гран-при Бахрейна в Малайзии
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Команда «Рейсинг Буллз» объявила, что пилот Арвид Линдблад получит штраф на стартовой решётке Гран-при Бахрейна в Малайзии. Пул компонентов силовой установки Линдблада будет расширен за счёт пятого блока, что означает старт с конца решётки на международной трассе «Сепанг».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

Согласно правилам Формулы-1, у пилотов есть фиксированное количество частей силовой установки на сезон, включая четыре двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора и комплекта выхлопных систем, тогда как на другие элементы действуют иные лимиты.

За первый дополнительный компонент, взятый пилотом по ходу сезона, назначается штраф в 10 мест на стартовой решётке, за каждую последующую новую часть — пять мест. Если пилот набирает 15 мест штрафа или больше на конкретном этапе, он автоматически отправляется в конец пелотона.

До этого уикенда Линдблад ещё не получал штраф за силовую установку в этом году.

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