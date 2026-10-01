Арвид Линдблад будет стартовать с конца решётки на Гран-при Бахрейна в Малайзии

Команда «Рейсинг Буллз» объявила, что пилот Арвид Линдблад получит штраф на стартовой решётке Гран-при Бахрейна в Малайзии. Пул компонентов силовой установки Линдблада будет расширен за счёт пятого блока, что означает старт с конца решётки на международной трассе «Сепанг».

Согласно правилам Формулы-1, у пилотов есть фиксированное количество частей силовой установки на сезон, включая четыре двигателя внутреннего сгорания, турбокомпрессора и комплекта выхлопных систем, тогда как на другие элементы действуют иные лимиты.

За первый дополнительный компонент, взятый пилотом по ходу сезона, назначается штраф в 10 мест на стартовой решётке, за каждую последующую новую часть — пять мест. Если пилот набирает 15 мест штрафа или больше на конкретном этапе, он автоматически отправляется в конец пелотона.

До этого уикенда Линдблад ещё не получал штраф за силовую установку в этом году.