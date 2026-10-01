Валттери Боттас: ни один пилот Ф-1 не хочет гоняться в Италии из-за ситуации с налогами

Пилот «Кадиллака» Валттери Боттас заявил, что гонщики Формулы-1 не горят желанием проводить финал сезона-2026 в Имоле, Италия.

«Я не большой поклонник этой идеи. Слышал о погоде, которая обычно бывает в это время года: утренний туман, очень ранний закат, низкая температура. И ещё, не знаю, слышали ли вы об итальянских налогах? Ни один пилот особо не хочет гоняться в Италии после недавних событий и того, что произошло.

Но не думаю, что Формула-1 стала бы рисковать всеми людьми здесь. Так что, если гонку решат провести [в Имоле], я с этим согласен. Ну да [предпочёл бы провести гонку в ОАЭ], в Абу-Даби нет налогов, верно? Думаю, все предпочли бы гоняться где-нибудь в более тёплом месте. Но пока, насколько я слышал, мы всё-таки отправимся в Катар и Абу-Даби», — приводит слова Боттаса издание GPblog.

Формула-1 пока не подтвердила, состоятся ли заключительные этапы в Катаре и Абу-Даби из-за войны на Ближнем Востоке. Если один из этапов не удастся провести, Имола рассматривается как возможная замена.