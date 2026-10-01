«Запах какой-то странный». «Ред Булл» поздравил Ферстаппена и Хаджара общим тортом

«Ред Булл» устроил совместное поздравление четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена и его напарника по команде Исака Хаджара с днями рождения прямо в гараже команды.

Исак. Это, должно быть, мы?

Кто-то из команды. Макс, давай, вперёд!

Исак. Нет, нет, нет (скорее всего, подумал, что ему прилетит торт в лицо. — Прим. «Чемпионата»).

(Исак первым задувал свечи, но задел все. Команда вместе с Максом рассмеялась. — Прим. «Чемпионата»).

Макс. Ты чувствуешь, как пахнет этот торт? Он какой-то странный.

Исак. По-моему, всё в порядке (все смеются), — сказали пилоты в опубликованном видео.

Дни рождения Исака и Макса выпали на начало недели перед Гран-при Бахрейна, который в этом году пройдёт на трассе «Сепанг» в Малайзии. Хаджар родился 28 сентября, Ферстаппен — 30 сентября.