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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар получит штраф на стартовой решётке в Малайзии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар получит штраф на стартовой решётке в Малайзии
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Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подтвердил, что потеряет как минимум пять мест на стартовой решётке Гран-при Бахрейна в Малайзии на трассе «Сепанг».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Думаю, Баку в любом случае подходил нашей машине, а обновление сыграло свою роль. Но если опробовать его на трассе с более традиционной конфигурацией, как в «Сепанге», это даст нам более чёткое понимание того, на каком уровне мы находимся. На этой трассе я ожидаю, что мы будем менее конкурентоспособны. Но если нам всё же удастся побороться за подиум в эти выходные, это будет очень хорошо.

Для меня ситуация немного сложнее, поскольку я должен получить штраф в пять позиций на стартовой решётке. Но даже с учётом этого считаю, если у тебя есть гоночный темп, ты всё равно сможешь отыграть позиции. Если нет, значит, мы просто недостаточно быстры. Вот и всё», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.

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