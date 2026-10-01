Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар получит штраф на стартовой решётке в Малайзии

Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подтвердил, что потеряет как минимум пять мест на стартовой решётке Гран-при Бахрейна в Малайзии на трассе «Сепанг».

«Думаю, Баку в любом случае подходил нашей машине, а обновление сыграло свою роль. Но если опробовать его на трассе с более традиционной конфигурацией, как в «Сепанге», это даст нам более чёткое понимание того, на каком уровне мы находимся. На этой трассе я ожидаю, что мы будем менее конкурентоспособны. Но если нам всё же удастся побороться за подиум в эти выходные, это будет очень хорошо.

Для меня ситуация немного сложнее, поскольку я должен получить штраф в пять позиций на стартовой решётке. Но даже с учётом этого считаю, если у тебя есть гоночный темп, ты всё равно сможешь отыграть позиции. Если нет, значит, мы просто недостаточно быстры. Вот и всё», — приводит слова Хаджара издание RacingNews365.