«Ауди» показала, как расширит базу команды Формулы-1 в Хинвиле

Команда «Ауди» представила план нового кампуса Формулы-1 в Хинвиле, Швейцария, — четырёхэтажного здание по центру рендера. Часть объектов нового кампуса на Цюрихштрассе, расположенного менее чем в километре от текущей базы Audi Motorsport AG, начала работу летом 2026 года, полное завершение строительства запланировано на 2030 год.

«Кампус сыграет важную роль в привлечении и удержании специалистов мирового уровня, а также создаст фундамент, необходимый для достижения наших долгосрочных целей. В конечном счёте создание успешной команды Формулы-1 — это работа с людьми. Лучшие инженеры, конструкторы, механики и специалисты хотят работать в среде, которая позволяет им сотрудничать, внедрять инновации и максимально реализовывать свой потенциал. Кампус поможет нам создать именно такую среду.

Особенно ценным этот проект делает возможность с нуля сформировать будущее команды «Ауди». В современной Формуле-1 такие возможности встречаются редко. Мы не просто переезжаем в уже существующую базу — а создаём дом, спроектированный с учётом потребностей наших людей, нашей культуры и наших амбиций. Этот кампус — важная часть нашего пути. Мы гордимся тем, что следующая глава истории «Ауди» будет написана в Хинвиле, и я хотел бы выразить отдельную благодарность муниципалитету Хинвиля», — приводит слова руководителя команды Маттиа Бинотто пресс-служба «Ауди».

В течение всего периода застройки существующая площадка на Вильдбахштрассе останется полностью рабочей, а затем будет перестроена в производственный центр команды с аэродинамической трубой. Силовые установки Формулы-1 продолжат разрабатываться и производиться в Нойбурге, Германия, а технический центр в Бистере, Великобритания, сохранится.