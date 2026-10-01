Леклер прокомментировал возможный перенос финальной гонки Ф-1 в сезоне-2026 в Имолу

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о возможном завершении сезона-2026 в Имоле, Италия, если этапы в Катаре и Абу-Даби не состоятся.

«Мы знаем, что решение о месте проведения финального этапа сезона будет принято в ближайшие недели. Имола — ещё одна домашняя гонка для нас, мне очень нравится эта трасса. Будет очень холодно, поэтому прогрев шин станет серьёзной проблемой, но сама трасса меня очень привлекает.

Провести второй домашний Гран-при было бы просто фантастически. Я был бы очень рад отправиться в Имолу, если проведение гонки там было бы безопаснее, чем на запланированном месте [в Абу-Даби]. Здесь вопрос не столько в том, хочу я туда ехать или нет, сколько в том, разумно ли в такой ситуации отправиться в другое место», — сказал Леклер на медиа-дне перед Гран-при Бахрейна в Малайзии.