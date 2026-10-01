15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Отмар Зафнауэр оценил шансы Макса Ферстаппена на победу в Малайзии

Отмар Зафнауэр оценил шансы Макса Ферстаппена на победу в Малайзии
Комментарии

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на предстоящем Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт на трассе «Сепанг».

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Гонка (56 кругов, 310.408 км)
04 октября 2026, воскресенье. 11:35 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:47:14.808
2
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
+2.307
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+4.919

«Возможно, он снова сможет победить! Здесь он быстр. Насколько я понимаю, они [«Ред Булл»] внесли некоторые изменения в рулевую систему, которые ему нравятся, так что, возможно, он снова сможет выиграть в «Сепанге».

Думаю, у него будет преимущество, потому что он уже выступал на этой трассе. Не знаю, сколько гонщиков здесь ещё ни разу не выступали, но, вероятно, таких будет довольно много. Есть семь практически новичков — семь молодых гонщиков, которые пришли в чемпионат за последние два года. Никто из них раньше здесь не выступал, поэтому те, кто уже знает эту трассу, получат небольшое преимущество», — приводит слова Зафнауэра издание F1Maximaal.

Формула-1 возвращается в «Сепанг» впервые с 2017 года. Тогда Ферстаппен выиграл последнюю гонку на этой трассе, опередив Льюиса Хэмилтона. Из 22 пилотов текущей решётки только 10 ранее выступали в «Сепанге» в рамках Гран-при.

Читать далее:
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар получит штраф на стартовой решётке в Малайзии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android