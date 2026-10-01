Отмар Зафнауэр оценил шансы Макса Ферстаппена на победу в Малайзии

Бывший руководитель команд Формулы-1 Отмар Зафнауэр оценил шансы пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена на предстоящем Гран-при Бахрейна в Малайзии, который пройдёт на трассе «Сепанг».

«Возможно, он снова сможет победить! Здесь он быстр. Насколько я понимаю, они [«Ред Булл»] внесли некоторые изменения в рулевую систему, которые ему нравятся, так что, возможно, он снова сможет выиграть в «Сепанге».

Думаю, у него будет преимущество, потому что он уже выступал на этой трассе. Не знаю, сколько гонщиков здесь ещё ни разу не выступали, но, вероятно, таких будет довольно много. Есть семь практически новичков — семь молодых гонщиков, которые пришли в чемпионат за последние два года. Никто из них раньше здесь не выступал, поэтому те, кто уже знает эту трассу, получат небольшое преимущество», — приводит слова Зафнауэра издание F1Maximaal.

Формула-1 возвращается в «Сепанг» впервые с 2017 года. Тогда Ферстаппен выиграл последнюю гонку на этой трассе, опередив Льюиса Хэмилтона. Из 22 пилотов текущей решётки только 10 ранее выступали в «Сепанге» в рамках Гран-при.