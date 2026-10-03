Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

В субботу, 3 октября, на международном автодроме «Сепанг» (Куала-Лумпур, Малайзия) состоится квалификация к гонке 16-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Сессия стартует в 11:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в атч-центре.
Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.
«Сепанг» принимает этап под титульным спонсорством Gulf Air после того, как международный автодром Бахрейна «Сахир» был исключён из-за переноса первоначальной апрельской даты и последующих проблем безопасности на Ближнем Востоке. Бахрейн помогает финансировать перенос, сохраняя титульное спонсорство своей национальной авиакомпании.
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