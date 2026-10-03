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Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция

Формула-1, Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026: квалификация, онлайн-трансляция
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В субботу, 3 октября, на международном автодроме «Сепанг» (Куала-Лумпур, Малайзия) состоится квалификация к гонке 16-го этапа сезона-2026 Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Сессия стартует в 11:00 мск. Спортивный портал «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию квалификации Формулы-1, доступную по нижеприведённым ссылкам или же в атч-центре.

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при Бахрейна в Малайзии Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 16, Бахрейн
Гран-при Бахрейна. Квалификация
03 октября 2026, суббота. 11:00 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:35.130
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.298
3
Исак Хаджар
Red Bull
+0.428

«Сепанг» принимает этап под титульным спонсорством Gulf Air после того, как международный автодром Бахрейна «Сахир» был исключён из-за переноса первоначальной апрельской даты и последующих проблем безопасности на Ближнем Востоке. Бахрейн помогает финансировать перенос, сохраняя титульное спонсорство своей национальной авиакомпании.

Читать далее:
Расписание трансляций Гран-при Бахрейна в Малайзии — 2026
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