15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Хонде» заявили, что с двигателем Алонсо «всё в порядке», данных о проблеме нет

В «Хонде» заявили, что с двигателем Алонсо «всё в порядке», данных о проблеме нет
Комментарии

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что они проверили силовую установку пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после его схода на Гран-при Азербайджана, однако никаких проблем не нашли.

«Мы проверили всё. На данный момент с двигателем всё в порядке, никаких проблем мы не обнаружили. Но ещё раз тщательно всё проверим в ходе технического обслуживания, отправим данные на завод, где их также внимательно изучат. Поэтому сейчас никаких проблем нет, но продолжим тщательную проверку. Нам нужно внимательно изучить мощность двигателя, управление энергией, а также, возможно, данные GPS.

В Баку мы установили новый двигатель. Во второй свободной практике обнаружили нестандартный сигнал в системе контроля масла. Поскольку двигатель был новым, мы решили не продолжать запланированную программу, чтобы защитить его. После сессии провели проверку, нашли причину и заменили соответствующую деталь. После этого в третьей тренировке, квалификации и гонке никаких проблем с двигателем не возникало. Поэтому я считаю, что новый двигатель исправен. Будем использовать его до конца сезона», — приводит слова Орихары издание PlanetF1.

Может быть интересно:
Фернандо Алонсо назвал главную причину, по которой задумывался о завершении карьеры
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android