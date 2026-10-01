В «Хонде» заявили, что с двигателем Алонсо «всё в порядке», данных о проблеме нет

Руководитель по трассовым операциям и главный инженер «Хонды» Синтаро Орихара заявил, что они проверили силовую установку пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо после его схода на Гран-при Азербайджана, однако никаких проблем не нашли.

«Мы проверили всё. На данный момент с двигателем всё в порядке, никаких проблем мы не обнаружили. Но ещё раз тщательно всё проверим в ходе технического обслуживания, отправим данные на завод, где их также внимательно изучат. Поэтому сейчас никаких проблем нет, но продолжим тщательную проверку. Нам нужно внимательно изучить мощность двигателя, управление энергией, а также, возможно, данные GPS.

В Баку мы установили новый двигатель. Во второй свободной практике обнаружили нестандартный сигнал в системе контроля масла. Поскольку двигатель был новым, мы решили не продолжать запланированную программу, чтобы защитить его. После сессии провели проверку, нашли причину и заменили соответствующую деталь. После этого в третьей тренировке, квалификации и гонке никаких проблем с двигателем не возникало. Поэтому я считаю, что новый двигатель исправен. Будем использовать его до конца сезона», — приводит слова Орихары издание PlanetF1.