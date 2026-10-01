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Льюис Хэмилтон намекнул, что проблемы «Феррари» могут исходить не от Фредерика Вассёра

Льюис Хэмилтон намекнул, что проблемы «Феррари» могут исходить не от Фредерика Вассёра
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Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон выступил в защиту руководителя команды Фредерика Вассёра, но дал понять, что сопротивление переменам исходит не от француза, а от фигур выше него в структуре.

«Они пытались сломить наш дух, но у них ничего не вышло. То, что сделала «Феррари», — это позитивный шаг. С точки зрения сплочённости команды мы и так были единым коллективом. Фред — человек, который руководит нами, и он проделывает фантастическую работу. Если посмотреть на то, сколько людей сменилось на этой должности за всю историю, думаю, сейчас он находится в более выгодном положении, чем его предшественники.

Но в конечном счёте ситуация зависит не от одного человека. Речь идёт об огромном количестве людей. Если вы хотите кого-то обвинить, то ищите в другом месте. В этом замешаны люди, занимающие более высокие должности, и их очень много. Главное, что Фред остаётся на своём посту и никуда не уйдёт. Я продолжу его поддерживать и верить в выбранное нами направление.

Я доволен тем, как ко мне относятся. Не буду рассказывать, что происходит внутри команды, но продолжу стараться работать с людьми, у которых есть полномочия проводить изменения. Это не происходит быстро: люди не готовы меняться сразу. Фред уже внедрил многие из тех изменений, о которых я его просил, но нам ещё многое предстоит сделать.

Фред — фантастический руководитель, именно он должен занимать эту должность. Однако в команде давно существует определённая структура. Возможно, её необходимо пересмотреть, но дело не только во Фреде — есть и люди, которые стоят выше него. Я бы кое-что изменил, но не стану вдаваться в подробности. Тото Вольф находится в совершенно иной ситуации, чем Фред, поскольку структуры команд сильно различаются. Больше мне добавить нечего», — приводит слова Хэмилтона издание FormulaPassion.

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